Ja, auch sie hat Ecken und Kanten! Gerda Lewis (26) hat sich während ihres Model-Kampfs bei Germany's next Topmodel schon eine breite Fanbase aufgebaut. Dort wurde die gebürtige Litauerin wegen ihrer ehrlichen und offenen Art von den Zuschauern gefeiert. Spätestens nach ihrer darauffolgenden Teilnahme an der TV-Show Die Bachelorette galt sie dann auch bei dem männlichen Publikum als die absolute Traumfrau. Aber auch Gerda hat einige Dinge, die sie an sich nicht leiden kann!

Auf Instagram wurde die Influencerin gefragt, was sie an sich selbst am aller wenigsten mögen würde. Die 26-Jährige schrieb daraufhin: "Ich bin manchmal sehr stur, perfektionistisch, chaotisch und ein Auf-morgen-Schieber". Es habe ja jeder Ecken und Kanten. Allerdings wünsche sie sich, dass sie mehr von dem durchsetzen würde, was sie sich vornehme. "Aber ich arbeite dran", schließt sie ihre Antwort optimistisch ab.

Ob eine dieser Macken auch der Grund dafür ist, warum es in der Männerwelt nicht so recht klappen will? Die Hoffnung ihrer Fans, dass Gerda nach ihrer Trennung von Keno Rüst mit dem Zweitplatzierten, Tim Stammberger (25), anbandeln würde, erlosch kürzlich: Die beiden ehemaligen Turteltauben entfolgten sich jetzt sogar auf Instagram.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, TV-Darstellerin

TVNOW Gerda Lewis und Tim Stammberger bei "Die Bachelorette" 2019

