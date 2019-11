Herzogin Kate (37) hat ihre Schwiegermutter zwar nie kennengelernt – dennoch ist Prinzessin Diana (✝36) ihr ein großes Vorbild. Kürzlich hatten sich Kate und Prinz William (37) mit den Kindern George (6) und Charlotte (4) wie eine ganz normale Familie unter die Zuschauer eines Fußballspiels gemischt. Aktionen wie diese verdeutlichen laut einem Insider: Diana ist auch über 20 Jahre nach ihrem Unfalltod für Kate bei der Kindererziehung eine Inspiration.

"Kate ist sich sehr dessen bewusst, wie sehr William seine Mutter geliebt hat", zitiert The Sun die Quelle. Diana "war sehr locker und wollte, dass William und Harry bei ihren Schulfreunden nicht herausstechen und ein normales Leben führen. Diesen Staffelstab hat sie an Kate übergeben." Der Besuch des Fußballspiels war da nur das jüngste Beispiel, wie sehr die Herzogin von Cambridge sich Dianas Vorbild zu Herzen nimmt. Die königliche Familie hatte sich nämlich nicht etwa in einer VIP-Box abgeschirmt, sondern zwischen den anderen Zuschauern Platz genommen.

Offenbar entspricht dieser Bruch mit den royalen Traditionen auch Kates eigenem Naturell. "Kate hat sich immer gewünscht, dass ihre Kinder in der realen Welt leben", fügte die Quelle hinzu. Sie und William möchten nicht, dass sie in einem Elfenbeinturm wohnen. Sie wollen, dass sie mit denselben Erfahrungen aufwachsen wie andere Kinder. Diana wäre sicherlich stolz gewesen.

ActionPress Prinz George, Prinz William und Herzogin Kate im Fußballstadion

Getty Images Prinz William, Prinz Harry und Prinzessin Diana im Februar 1992

Splash News Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Charlotte

