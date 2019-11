Diese Nachricht dürfte für viele Die Höhle der Löwen-Fans ein großer Schock sein: Seit 2014 flimmert die beliebte Gründershow über die deutsche TV-Mattscheibe und hilft Jahr für Jahr Neu-Unternehmern mit ihren Produktideen. Von Anfang an dabei: Frank Thelen (44)! Doch für den IT-Spezialisten ist die sechste Staffel des erfolgreichen Formates die letzte: Frank räumt seinen Sessel bei "Die Höhle der Löwen"!

Dies bestätigte der 44-Jährige jetzt höchstpersönlich Bild am Sonntag. "Ja, es stimmt, ich mache Schluss. Aber ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht", erklärte er sein DHDL-Aus. Lange habe sich der gebürtige Bonner mit seiner Frau und seinem "Freigeist"-Team beraten. Letztendlich kam er zu dem Entschluss: "Ich möchte wieder mehr Zeit für meine eigentliche Arbeit, also die Suche nach neuen Technologien und spannenden Investments, haben, anstatt tagelang im Fernsehstudio zu sitzen."

Erst Mitte September hakte Promiflash bei dem Löwen der ersten Stunde nach, ob er in der siebten Staffel dabei sein wird. Seine Antwort war schon damals nicht so deutlich. "Ob ich in der nächsten Staffel mitmache, ist offen", erklärte er im Interview.

Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast

Anzeige

Public Address / ActionPress Frank Thelen, Unternehmer und TV-Star

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Frank Thelen, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de