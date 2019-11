Jetzt kann die Familien-Zeit richtig genossen werden! Am Dienstag war es endlich so weit: Kisu verkündete stolz, dass sie zum ersten Mal Mama geworden ist. Kurze Zeit später ließ sie ihre Community dann auch bildlich an ihrem Glück teilhaben und postete das erste Foto ihres kleinen Sprosses aus der Klinik. Nun dürften bestimmt so einige süße Schnappschüsse folgen – in deutlich schönerer Kulisse: Kisu und ihr kleines Mädchen durften jetzt endlich nach Hause!

In ihrer Instagram-Story jubelte Kisu direkt mal, als sie die frohe Botschaft verkündete! "Wir dürfen nach Hause", rief sie euphorisch in einem Clip aus dem Krankenzimmer. Wenig später teilte sie dann auch schon das erste Beweisbild. Zufrieden lächelnd fotografierte sich die Influencerin vorm heimischen Spiegel – in einer Trage um ihren Bauch leistete ihr der Familienzuwachs Gesellschaft. Dazu verdeutlichte sie schriftlich: "So glücklich, wieder zu Hause zu sein."

Zwar ist das Gesichtchen des Kindes nun schon längst bekannt – in Sachen Namen halten sich die Netz-Bekanntheit und ihr Ehemann Kevin allerdings noch bedeckt. Glaubt ihr, die Neu-Eltern werden das Geheimnis schon bald lüften? Stimmt ab!

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter

Instagram / kisu Kisu und ihre Tochter

Instagram / kisu Kisu mit ihrem neugeborenen Baby

