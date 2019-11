Was für ein Zufall! Vor zwei Jahren suchte Julian Evangelos (27) bei Love Island seine große Liebe – und wurde schnell fündig. Seitdem sind er und Stephanie Schmitz (25) unzertrennlich. Mit ihr zog er 2018 sogar ins Sommerhaus der Stars ein. Doch bereits davor hatte der 27-Jährige eine andere bekannte Frau an seiner Seite: Vor über vier Jahren wurde Julian zum Mister Nordrhein-Westfalen gekürt – und sein weibliches Pendant war der Social-Media-Star Carmushka!

Anfang 2015 traten der TV-Star und die Bloggerin bei der Wahl an, um der Schönste und die Hübscheste NRWs zu werden. In jeweils drei Durchgängen mussten sie und ihre Mitstreiter sich dem Urteil einer Jury stellen. Während die Frauen zusätzlich in knapper Bademode auftraten, kamen die Männer in Jeans und freiem Oberkörper auf die Bühne. Schließlich konnten die damals 22-jährige Düsseldorferin sowie Julian den Sieg einfahren.

Danach vertrat Carmen ihr Bundesland bei der Miss Germany-Wahl im Europa-Park Rust, ging allerdings leer aus. Auch Julian konnte den Wettbewerb als schönster Mann des Landes nicht für sich entscheiden. Dafür wurde im selben Jahr ein anderer Promi Vize-Mister-Germany: Bachelor in Paradise-Kandidat Michael Bauer (28).

Instagram / ulian.evangelos Julian Evangelos und Carmushka bei der Wahl zu Mister und Miss NRW

Instagram / julian.evangelos Reality-Star Julian Evangelos

Getty Images Bloggerin Carmushka

