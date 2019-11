So schön posiert das Model mit ihrem Bauch für die Kamera! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Bruna Rodrigues (26) gab erst Anfang November bekannt, dass sie und ihr Ehemann Voo zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Mittlerweile befindet sich die Beauty schon in der 22. Schwangerschaftswoche und freut sich sehr auf ihr kleines Wunder. Jetzt teilt Bruna die ersten Schnappschüsse von ihrer nackten Babykugel im Netz.

Bruna postet erstmalig ein Instagram-Bild, auf dem man ihr Bäuchlein deutlich sehen kann. Sie trägt auf dem Schnappschuss weiße Spitzenunterwäsche und einen transparenten Morgenmantel. Bis über beide Ohren strahlend streichelt das Model liebevoll darauf ihre herangewachsene Kugel. "Der Bauch ist schon so riesig geworden", offenbart das Model in ihrer Insta-Story ihrer Community.

Auch über andere Schwanger-Gelüste gibt sie ihren Fans ein Update. "Seitdem ich schwanger bin, denke ich oft an das Essen aus meiner Kindheit", gab Bruna zu. Erst vor wenigen Tagen verriet die brünette Schönheit gegenüber Promiflash, dass sie bis jetzt aber keine körperlichen Beschwerden habe oder unter morgendlicher Übelkeit leide.

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues, November 2019

Instagram / bruna.rodrigues Voo und Bruna Rodrigues im November 2019

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues, August 2019

