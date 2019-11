Bruna Rodrigues (26) überraschte am Freitag alle mit dieser Nachricht: Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin erwartet mit ihrem Ehemann Voo den ersten gemeinsamen Sprössling. Mit 26 Jahren fühlt sich die brünette Beauty auch bereit für ein Kind – mit ihrem Liebsten hatte sie schon eine Weile vor ihrer Schwangerschaft über Nachwuchspläne gesprochen. Und Bruna muss auch nicht mehr allzu lange warten, ihr Baby in die Arme zu schließen: Sie ist bereits im zweiten Trimester der Schwangerschaft angekommen!

"Anfang des fünften Monats", verriet sie Promiflash auf die Frage, wie weit ihre Schwangerschaft schon fortgeschritten ist. Und die Zeit mit Baby im Bauch war für die Schönheit bislang sogar richtig angenehm. "Zum Glück habe ich bis jetzt noch keine körperlichen Beschwerden oder typische Sachen wie Übelkeit. Essattacken habe ich auch noch nicht gehabt", resümiert Bruna den bisherigen Verlauf ihrer Schwangerschaft.

Wie blendend sich die Beauty in diesem besonderen Lebensabschnitt fühlt, zeigt sie auch auf ihrem neusten Instagram-Schnappschuss: Darauf streckt Bruna erstmals ihren schon deutlich sichtbaren Babybauch grinsend in die Kamera, während Partner Voo ihre Kugel liebevoll knutscht.

Instagram / bruna.rodrigues Bruna Rodrigues, Model

Anzeige

Instagram / hey.brunarodrigues Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Bruna mit ihrem Ehemann Voo

Anzeige

Instagram / bruna.rodrigues Voo und Bruna Rodriguez im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de