Mit diesem Erfolg hatte Claudia Emmanuela Santoso nicht gerechnet! Die zierliche Sängerin mit der riesigen Stimme kämpft am kommenden Sonntag im Finale von The Voice of Germany um die Siegerkrone. Schon in ihrer Blind Audition zu Beginn der Staffel konnte die 18-Jährige mühelos alle vier Coaches von sich überzeugen – doch nicht nur Alice Merton (26), Sido (38), Mark Forster (35) und Rea Garvey (46) waren überwältigt: Claudia wurde durch ihren Gesangsauftritt zum Star im heimischen Indonesien!

Auf dem YouTube-Kanal der Castingshow können sich die Fans aus der ganzen Welt die Auftritte ihrer Favoriten noch einmal anschauen. So ist dort Claudias Darbietung von "Never Enough" aus dem Film "The Greatest Showman" online zu sehen – und der Mitschnitt weist eine beachtliche Viewer-Zahl auf! Über 22 Millionen Mal wurde das Video der Indonesierin angeklickt. Unter den Fans des Stimmwunders sind auch unzählige Landsmänner der Studentin. So schwärmte "The Voice Indonesia" beispielsweise: "Claudia, wir sind stolz auf dich!". Ein anderer Nutzer kommentierte: "Ich bin so stolz und habe Tränen vergossen. Du bekommst einen Daumen hoch aus Indonesien!"

Für die "TVOG"-Finalistin ist der plötzliche Ruhm ein absoluter Hammer: "Das ist so krass. Ich kann es nicht fassen! Ich habe gedacht, dass nur meine Bekannten oder Verwandten das sehen, aber dass die ganze Bevölkerung in Indonesien es mitkriegt... Ich bin sehr dankbar dafür!", erklärte Claudia im Promiflash-Interview.

SAT.1/ProSieben/André Kowalsk Erwin Kintop, Claudia Emmanuela Santoso, Fidi Steinbeck, Freschta Akbarzada und Lucas Rieger

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Claudia Emmanuela Santoso und Alice Merton bei "The Voice of Germany"

Instagram / audi_emmanuela "The Voice of Germany"-Finalistin Claudia Emmanuela Santoso

