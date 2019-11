Welches Talent könnte sich schon bald The Voice of Germany 2019 nennen? Am kommenden Sonntagabend treten die letzten fünf Kandidaten des beliebten Gesangs-Contests ein letztes Mal gegeneinander an. Erwin Kintop (24), Claudia Emmanuela Santoso, Fidi Steinbeck, Freschta Akbarzada und Lucas Rieger kämpfen um den begehrten Titel – doch welcher Newcomer hat genügen Talent und Nerven, um sich durchzusetzen und den Sieg abzuräumen? Im Promiflash-Interview verrieten nun die Finalisten selbst, wem sie die Krone am ehesten zutrauen!

Wird es der muskelbepackte Schnulzensänger, die zierliche Studentin mit der großen Stimme, die verträumte Songwriterin am Cello, die quirlige Powerfrau aus der Schweiz oder der grinsende Blues-Fan mit der Mundharmonika? Diese Frage stellen sich aktuell nicht nur die Zuschauer, sondern auch die verbleibenden fünf TVOG-Talente. Als ehemaliger DSDS-Kandidat hat Erwin mehr Erfahrung als die anderen und gab sich gegenüber Promiflash deshalb mit seiner Einschätzung sehr sicher: "Ich sehe Claudia und Lucas so weit vorne! Claudia hat so eine schöne Stimme und ist so ein zuckersüßes Mädchen. Und Lucas ist einfach ein Entertainer!", erklärte der Rastätter. Ähnlicher Meinung war auch die Schweizerin Freschta: "Lucas ist so speziell. Auch als Mensch, er ist so ein geiler Typ. Er macht eine geile Show!"

Favorit Lucas selbst tippte hingegen auf eine weibliche Siegerin: "Mein persönlicher Geschmack ist Fidi. Ich finde, dass das sehr, sehr schön ist mit dem Cello – ihre Musik rührt mich sehr." Der Gewinner aus der Comeback Stage von Nico Santos erklärte jedoch auch, er empfinde keinen Finalisten als Konkurrenten im wortwörtlichen Sinne: "Wir sind Konku-Friends!"

SAT.1/ProSieben/André Kowalski "The Voice of Germany Kandidatin" Erwin Kintop

SAT.1/ProSieben/André Kowalsk Claudia Emmanuela Santoso bei ihrer "The Voice of Germany"-Audition

SAT.1/ProSieben/André Kowalsk Nico Santos mit Lucas Rieger, "The Voice of Germany" 2019

