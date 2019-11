Baby-Segen für Herzogin Meghans (38) Weddingplannerin! Nachdem Millie Mackintosh (30) Meghan und Prinz Harrys (35) Hochzeit im Mai 2018 erfolgreich organisiert hatte, nahm sie sich danach Zeit für ihr eigenes Liebesleben: Nur wenige Wochen nach der royalen Heirat sagte sie selbst Ja zu ihrem Partner Hugo Taylor. Nun, rund anderthalb Jahre später, krönt das Paar seine Liebe mit einer frohen Botschaft: Millie gab nun bekannt, dass sie Nachwuchs erwartet!

Gegenüber dem Magazin Hello! ließ die 30-Jährige jetzt die Bombe platzen. Dabei verriet sie nicht nur, dass sie schwanger ist – sondern enthüllte im gleichen Atemzug auch das Geschlecht und den Geburtstermin des Sprosses! Demnach soll ein kleines Mädchen im Mai 2020 das Licht der Welt erblicken – und die Freude darüber könnte nicht größer sein. "Ich bin so glücklich, dass es ein Mädchen ist. Ich hätte mich so oder so gefreut – aber als ich herausfand, dass wir ein Mädchen bekommen, habe ich eingesehen, dass es das ist, was ich wirklich wollte", schwärmte die Schönheit im Interview.

Wie glücklich die Turteltauben über die besonderen Umstände sind, ließen sie sofort verlauten. Die beiden genießen die Schwangerschaft und alles, was dazu gehört, in vollen Zügen: "Ihren Herzschlag zum ersten Mal zu hören, mit Hugo an meiner Seite, war einer der allerbesten Momente meines Lebens bis jetzt", verriet sie über ihre Ultraschall-Untersuchung.

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh, Hochzeitsplanerin

Instagram / milliemackintosh Hugo Taylor und Millie Mackintosh

Getty Images Millie Mackintosh bei den British Academy Film Awards 2019 in London

