Am Liebeshimmel über Bali ziehen dunkle Wolken auf! Bereits die Vorschau zur heutigen Sendung von Hochzeit auf den ersten Blick ließ vermuten: Bei Alex und Cindy (31) flogen während ihrer Flitterwochen in Indonesien ordentlich die Fetzen. Dabei wirkte das Pärchen, das sich in der Debütfolge des TV-Sozialexperiments das Jawort gab, anfangs doch noch so harmonisch. Aber wieso kippte die Stimmung beim romantischen Dinner plötzlich?

"Da prallte eine unstillbare Neugier und sehr, sehr direkte Fragen von meiner Frau auf einen vollkommen übermüdeten und auch leicht genervten Alex", erklärte Alex die dicke Luft, die am besagten Abend bei den anfänglichen Turteltauben herrschte. Er fühlte sich in die Ecke gedrängt. "Ich war keineswegs von ihr genervt, nur Müdigkeit ist bei mir eine schlechte Basis, um mit mir kritische Gespräche zu führen", fuhr er fort. Cindy gab an, dass sie respektlos beschimpft wurde – eine Situation, die laut ihres Ehemannes "brandgefährlich" war und beinahe zur Eskalation führte.

Am nächsten Morgen setzten sich die Diskussionen vom Vorabend fort. "Ich bin ein müder Mensch. Wenig Schlaf, Jetlag, da darf man müde sein", hörten die Zuschauer den 44-Jährigen während des Krisengesprächs sagen. Die über ein Jahrzehnt jüngere Cindy zeigte sich von Alex' Wehwehchen leicht genervt: "Er ist ja nun mal älter und darf ja auch Empfindlichkeiten haben, aber es war immer irgendwas: entweder Schnupfen oder Magen und ich habe wahrscheinlich einfach nur komisch geguckt", beschrieb sie den Sachverhalt aus ihrer Sicht – das wurde dem Essener aber offenbar deutlich zu bunt: "Ich habe 'ne körperliche Verfassung eines 31-Jährigen", verteidigte er sich.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr in Sat.1

Sat.1 Cindy und Alex während ihrer Flitterwochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Cindy auf Bali

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrer Hochzeit

