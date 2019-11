Kommt es zwischen Cindy (31) und Alexander etwa schon jetzt zur Trennung? In der ersten Folge der sechsten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der Ex-"First Dates"-Teilnehmer vor laufenden Kameras das Jawort – und alles sah nach einem Volltreffer Amors aus. Die beiden waren auf Anhieb verzaubert, tauschten zärtliche Küsse aus und konnten kaum die Finger voneinander lassen. Doch ziehen nun dunkle Wolken auf? In der kommenden Episode gibt es im Flitterwochen-Liebesnest ordentlich Krach bei dem eigentlich so harmonisch wirkenden Paar!

Wie der Vorspann für kommenden Sonntag verrät, kommt es zwischen der Marine-Soldatin aus Berlin und dem Essener zu einer extrem unangenehmen Auseinandersetzung. Den Grund dafür erfahren die Zuschauer zwar noch nicht, aber auf eins darf sich das Publikum gefasst machen: Während des Honeymoons auf Bali fliegen bei Cindy und Alex die Fetzen. Zu sehen ist die blonde Beauty, wie sie beim Dinner verzweifelt ihren Kopf in die Hände stützt – nachdem Alex aufgestanden und gegangen ist. "Ich möchte jetzt und hier gehen", meint der 44-Jährige völlig aufgelöst. "Der erste Abend, den wir in den Flitterwochen hatten, ist schon in einer kleinen Katastrophe geendet", resümiert er dann.

Ob der Streit wieder auf der Frage nach dem künftigen Wohnort beruht? Bereits in der gestrigen Folge herrschte bei den beiden dicke Luft, weil sie sich einfach auf keine Stadt für eine gemeinsame Zukunft einigen konnten. Cindy liebt Berlin, Alex hingegen seine Ruhrpott-Stadt, in der er beruflich etabliert ist. Laut Sexualtherapeutin Beate Quinn sollte genau das aber nicht zum Dauerthema werden.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alex bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Sat.1 Cindy, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Sat.1 / Stefan Hobmaier Beate Quinn, Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

