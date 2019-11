Wie zerrüttet ist das Verhältnis von Prinz William (37) und Prinz Harry (35) wirklich? Erst vor wenigen Wochen machte der Jüngere der beiden Brüder in einer TV-Dokumentation deutlich: Er und der Dreifach-Papa hätten wohl einfach verschiedene Pfade eingeschlagen. Sie würden sich aktuell nicht mehr oft sehen, da jeder mit eigenen Projekten beschäftigt ist. Ist es also nur der Lauf der Dinge, dass die beiden selten aufeinander treffen? Oder geht es um viel mehr, nämlich dass Eiszeit zwischen den einst so unzertrennlichen Bürdern herrscht? Ihr jüngster Auftritt könnte zumindest als Indiz auf einen tieferen Konflikt gewertet werden!

Am Samstag versammelte sich die royale Familie in der Royal Albert Hall in London zum jährlichen Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkrieges. Eigentlich standen die beiden Royal-Brüder bei großen öffentlichen Auftritten immer beieinander, so wie beim Geburtstag der Queen (93). Doch bei dem jetzigen Event hätten die Blaublüter wirklich nicht weiter voneinander entfernt sitzen können! Will nahm mit Ehefrau Herzogin Kate (37) in der ersten Reihe direkt neben der Queen Platz – Harry hingegen saß mit seiner Liebsten Herzogin Meghan (38) schräg dahinter in der zweiten Reihe. Ob die Sitzordnung nur royale Thronfolge-Gründe hatte oder ob die Parteien bewusst mit weitem Abstand platziert werden wollten, ist nicht bekannt.

Die Sussexes und Cambridges sollen während des Events auch kein Wort miteinander gewechselt haben. Bis auf das gemeinsame Gruppenfoto existieren zudem keine Bilder zu viert. Die Ehepaare reisten auch getrennt voneinander an.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im November in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkrieges

Getty Images Die Royal Family am 9. November 2019 in London

