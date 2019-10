Jetzt äußert sich Prinz Harry (35) endlich! Schon seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass das Verhältnis zwischen Harry und seinem Bruder, Prinz William (37), angeknackst sei. Der Grund dafür soll Harrys Beziehung zu Herzogin Meghan (38) sein – die habe sich, nach Meinung des britischen Thronfolgers, deutlich zu schnell entwickelt! Nun bezog Harry Stellung zu den angeblichen Spannungen zwischen ihm und seinem Bruder!

In der neuen TV-Dokumentation Harry & Meghan: An African Journey sprach Harry ungewohnt offen über sein Verhältnis zu William: Vor allem auch wegen ihres royalen Status' sei es immer wieder unvermeidbar, dass er und William unterschiedlicher Meinung seien. "Wir sind Brüder, wir werden immer Brüder sein. Wir sind im Moment nur auf verschiedenen Pfaden unterwegs", stellte der 35-Jährige klar. Sie hätten sowohl gute wie auch schlechte Tage erlebt – dies ändere aber nichts daran, dass sie nach wie vor zusammenhielten. "Ich werde immer für ihn da sein, und ich weiß, er wird immer für mich da sein", so Harry.

Aktuell stünden ihnen vor allem ihre vollen Terminkalender im Weg. "Wir sehen uns nicht mehr so oft wie sonst, weil wir beide sehr beschäftigt sind. Aber ich liebe ihn sehr", erklärte Prinz Harry.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Johannesburg, 2019

SIPA PRESS / ActionPress Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles in London, 2019

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

