Anthony Rapp (48) verkündete aufregende Neuigkeiten. Der "Star Trek: Discovery"-Darsteller ist seit über vier Jahren mit dem Anwalt und Sozialforscher Ken Ithiphol fest liiert. Mit seinen Fans teilte der amerikanische Schauspieler jetzt freudige Nachricht in den sozialen Netzwerken – er und sein Partner wagen den nächsten Beziehungsschritt: Das glückliche Liebespaar hat sich dazu entschlossen gemeinsam vor den Traualtar zu treten!

Der 48-Jährige postete ein Bild von sich und seinem Verlobten auf Instagram und schrieb in einem emotionalen Text: "Also heute Abend ist etwas passiert. Ich fragte Ken Ithiphol, ob er mich heiraten würde, und er sagte ja." Auf dem Schnappschuss hält sich das verliebte Paar in den Armen und Ken präsentierte strahlend seinen funkelnden Verlobungsring.

Anthony schrieb in dem Post, dass er überglücklich sei und sich sehr freue, diese frohe Botschaft verkünden zu können. Fans des Paares waren bei diesen Verlobungs-News ebenfalls total aus dem Häuschen und gratulierten dem baldigen Ehepaar. Wir gefällt euch der Ring, den Anthony seiner Langzeit-Beziehung geschenkt hat? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / teerakeni Ken Ithiphol und Anthony Rapp, Oktober 2019

Instagram / teerakeni Ken Ithiphol und Anthony Rapp, Jui 2019

Instagram / teerakeni Ken Ithiphol und Anthony Rapp, Januar 2019

