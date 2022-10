"Nicht wahr!": Kevin Spacey beteuert Unschuld vor Gericht

Das scheint Kevin Spacey (63) doch an die Nieren zu gehen! Der ehemalige Hollywoodstar muss sich gerade vor Gericht verantworten. Der Schauspieler Anthony Rapp (50) beschuldigte ihn, ihn als 14-jährigen Jungen sexuell belästigt und missbraucht zu haben. Der House of Cards-Star soll dabei fast 15 Jahre älter gewesen sein und ihn zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Doch während der Verhandlung weist Kevin jetzt alle Vorwürfe von sich!

"Das ist nicht wahr", soll ein emotionaler Kevin laut Fox News vor Gericht gesagt haben, als er mit den Vorwürfen konfrontiert wurde. "Ich wusste, dass ich kein sexuelles Interesse an Anthony Rapp oder einem anderen Kind hatte." Die Vorwürfe sollen ihn so sehr schockiert haben, dass er regelrechte Angstzustände bekam: "Ich hatte Angst und war verwirrt. [...] Ich wusste, dass ich nie mit Anthony alleine war." Während seiner Aussage soll Kevin sich besonders emotional gezeigt haben und sogar Tränen in den Augen gehabt haben. Er fühle sich von der Öffentlichkeit und seinen Anwälten unter Druck gesetzt.

Im Anschluss veröffentlichte Kevin noch ein versöhnliches Twitter-Statement, in dem er sich an seine ersten Begegnungen mit Anthony erinnerte. "Wenn ich mich damals so verhalten habe, wie er es beschreibt, schulde ich ihm eine aufrichtige Entschuldigung für ein zutiefst unangemessenes Verhalten im betrunkenen Zustand." Offiziell gestanden hat der Oscar-Preisträger aber noch nicht.

Getty Images Anthony Rapp bei der Premiere der zweiten Staffel "Star Trek: Discovery"

Getty Images Kevin Spacey beim Bits & Pretzels Founders Festival 2017 in München

Getty Images Kevin Spacey bei der "Baby Driver"-Premiere 2017

