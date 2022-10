Kevin Spacey freigesprochen: Jetzt meldet sich der Kläger

Anthony Rapp (50) bricht sein Schweigen! Der Schauspieler hatte seinen Kollegen Kevin Spacey (63) des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Anfang Oktober kam es in der Sache zum Prozess und der einstige House of Cards-Star musste sich vor Gericht verantworten. Gestern endete das mit Spannung verfolgte Verfahren in New York mit einem Freispruch für den 63-Jährigen – jetzt meldete sich der Kläger zu Wort.

Wie das US-Portal Toofab jetzt berichtete, veröffentlichte der "Star Trek"-Darsteller über seinen Anwalt ein Statement zu dem Urteil. "Anthony hat seine Sicht der Dinge geschildert. Wir respektieren den Urteilsspruch der Jury, aber es verändert seine Wahrnehmung nicht", sagte der Rechtsbeistand des Schauspielers nach dem Prozessende. Demnach sei es nicht so sehr darum gegangen, das Verfahren zu gewinnen.

Anthony hatte Kevin vorgeworfen, ihn 1986 im Alter von 14 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Der "Sieben"-Darsteller hatte die Vorwürfe während des Verfahrens stets bestritten. Am Ende habe das Gericht keine Anzeichen für seine Schuld feststellen können.

Getty Images Kevin Spacey vor dem Gerichtsgebäude in London

Action Press Anthony Rapp, 2021

ActionPress Kevin Spacey vor dem Gericht in London 2022

