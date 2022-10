Missbrauchsvorwürfe: Prozessauftakt gegen Kevin Spacey

Prozessauftakt für Kevin Spacey (63)! Die Verhandlungen des ersten #MeToo-Falls zwischen zwei Männern startete am Freitag vor Gericht. Anthony Rapp (50) klagte erstmals 2017 den Schauspieler wegen Missbrauchs an. Im Jahr 1986 soll sich der House of Cards-Star bei einer Feier auf den damals 14-Jährigen gelegt und ihn sexuell misshandelt haben. Jetzt verriet Anthony vor Gericht erstmals weitere Details des Vorfalls.

Laut Spiegel verriet Anthony, dass er Kevin erstmals 1986 traf. Er soll den damals 14-Jährigen auf eine Feier mit weiteren Personen aus der Theater- und Filmszene eingeladen haben. Jetzt berichtete Anthony vor Gericht, dass er sich dort unwohl gefühlt haben soll und der "American Beauty"-Darsteller ihm abseits der Feier Gesellschaft leistete. "Er kletterte auf mich drauf und legte sein ganzes Gewicht auf meine Brust und presste seine Leiste in die Seite meiner Hüfte", erzählte er vor den Geschworenen.

Zwei weitere Zeugen bekräftigten die Aussagen des Star Trek-Schauspielers mit ihren eigenen Erlebnissen mit Kevin. Wie ernst die Anklage ist, scheint zu Kevin allerdings noch nicht durchgedrungen sein. Während einer Verhandlungspause setzte sich der 63-Jährige mit seinem Team an Juristen in die Cafeteria, wo Kevin sich zurückgelehnt und mehrfach gelacht haben soll.

Anzeige

Action Press Anthony Rapp, 2021

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey vor seinem Gerichtstermin im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Anthony Rapp bei der Premiere der zweiten Staffel "Star Trek: Discovery"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de