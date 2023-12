"Vierköpfige Familie": Anthony Rapp ist erneut Papa geworden

Er hat süße Neuigkeiten zu verkünden! Anthony Rapp (52) scheint in seinem Partner Ken Ithiphol seine große Liebe gefunden zu haben: Der Schauspieler und der Sozialforscher gehen bereits seit 2016 gemeinsam durchs Leben. 2019 hatten sich die Turteltauben verlobt. Drei Jahre später erblickte ihr Sohn Rai Larson per Leihmutterschaft das Licht der Welt. Nun vergrößern die beiden ihre Familie: Anthony und Ken sind erneut Eltern geworden!

Das verkündet der Sänger auf Instagram. Zu einem süßen Schnappschuss, auf dem er gemeinsam mit seinem Verlobten und ihren beiden Wonneproppen in die Kamera strahlt, schreibt der frischgebackene Papa: "Darf ich euch unseren neuesten Familienzuwachs vorstellen? Das ist Keony Lee Ithipol. Er wurde am Samstag, dem 25. November 2023 geboren." Zudem bedankt er sich für die Möglichkeit, eine Leihmutterschaft in Anspruch nehmen zu können: "Wir sind unendlich dankbar, dass wir auf unserer Reise durch die Leihmutterschaft so wunderbare Menschen kennengelernt haben und eine vierköpfige Familie werden konnten."

Unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche begeisterte Glückwünsche: "Oh mein Gott, bezaubernd! Und Rai, du bist jetzt ein großer Bruder, juhu", schreibt eine Userin. "Das ist einfach fantastisch! Herzlichen Glückwunsch an eure schöne Familie, was für eine Freude", schwärmt ein anderer. Ein dritter Nutzer kommentiert den Beitrag: "Oh, er ist so klein. Herzlichen Glückwunsch an dich und deine wunderschöne Familie. Rai ist jetzt schon so groß, was ist passiert?"

Instagram / teerakeni Ken Ithiphol und Anthony Rapp im Juli 2019

Action Press Anthony Rapp, 2021

Instagram / teerakeni Anthony Rapp und Ken Ithiphol mit ihrem Baby

