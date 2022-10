Millionen-Euro-Prozess: Kevin Spacey muss erneut vor Gericht

Kevin Spacey (63) muss sich schon wieder vor Gericht verantworten! Der Hollywoodstar geriet vor einigen Jahren in Verruf, als Vorwürfe gegen ihn laut wurden, er habe Minderjährige sexuell belästigt. Einer der Kläger ist Schauspieler Anthony Rapp (50) gewesen. 2020 klagte er gegen den House of Cards-Star und diesen Sommer wurde die Anklage zugelassen. Fast zwei Jahre später beginnt jetzt also das Gerichtsverfahren gegen Kevin – und es geht um viel Geld!

Wie The Mirror berichtete, wird Kevin am Donnerstag ein weiteres Mal vor Gericht stehen. Im Sommer dieses Jahres wurde die Klage von Anthony wegen "vorsätzlicher Zufügung von seelischem Leid und Körperverletzung" zugelassen. Das Verfahren könnte für Kevin richtig teuer werden, denn der Star Trek-Star soll einen Straf- und Schadensersatz von etwa 40 Millionen Euro verlangen. Im Raum stehen Vorfälle aus dem Jahr 1986, bei denen der Schauspieler den erst 14-jährigen Anthony auf einer Party bedrängt haben soll.

2017 berichtete Anthony erstmals von den Vorfällen der 80er-Jahre. "Er hat versucht, mich zu verführen", erklärte er gegenüber Buzzfeed. "Ich war mir bewusst, dass er versuchte, mit mir sexuellen Kontakt aufzunehmen." Er gab außerdem an, dauerhaft psychische Schäden davon getragen zu haben. Kevin wies die Vorfälle damals zurück und meinte, er könne sich nicht daran erinnern.

Anzeige

Getty Images Anthony Rapp bei der Premiere der zweiten Staffel "Star Trek: Discovery"

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey im Juli 2022

Anzeige

Getty Images "House of Cards"-Star Kevin Spacey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de