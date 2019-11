Familie wird hier eindeutig ganz großgeschrieben! Im vergangenen Jahr wurden Cathy (31) und Mats Hummels (30) zum ersten Mal Eltern eines kleinen Sohnes. Seitdem teilt vor allem die Unternehmerin immer wieder niedliche Momente aus ihrem neuen Leben mit ihrem Ludwig – so auch jetzt wieder: In BVB-Trikots supporten Cathy und Ludi Papa Mats von zu Hause aus bei seinem Spiel!

Beim Fußball-Klassiker FC Bayern München gegen Borussia Dortmund konnte die 31-Jährige ihren Ehemann nicht im Stadion anfeuern – dafür schmissen sich die Designerin und ihr Sohnemann in den eigenen vier Wänden in Schale. In Vereins-T-Shirts des Kickers jubelte das Mama-Sohn-Gespann vorm TV Mats zu. "Wir sind bereit für den Kampf – ich bin sehr gespannt! Wir drücken Papa mehr als fest die Daumen", betitelte die Moderatorin ihren Beitrag auf Instagram.

Das feste Daumendrücken hat sich leider nicht ausgezahlt. Wie Cathy später in ihrer Insta-Story bekannt gab, unterlag Mats Team 0:4 den Bayern. "Da kann man nur Chapeau sagen! Ich mach jetzt den Fernseher aus und bringe meinen Bären ins Bett", drückte die Beauty ihre Enttäuschung aus.

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Juli 2016

Anzeige

Getty Images Mats Hummels beim Fußballspiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund, November 2019

Anzeige

Würdet ihr euch noch mehr Einblick aus Cathy Hummels' Leben wünschen? Ja, auf jeden Fall! Nein, das reicht schon so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de