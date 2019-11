Was für ein Anblick! Seit November 2007 ist Schauspieler Wayne Carpendale (42) mit Moderatorin Annemarie Carpendale (42) zusammen. 2013 heiratete das TV-Pärchen auf der Urlaubsinsel Ibiza – seitdem sind die beiden unzertrennlich! Im Netz teilte der Sohn von Sänger Howard Carpendale (73) nun einen seltenen Schnappschuss, den sonst nur seine Frau zu Gesicht bekommt: So zeige sich der Vater des kleinen Mads nach dem Aufwachen!

"Der Blick aus dem Bad, wenn man mit mir verheiratet ist", schrieb Wayne bei Instagram. Das Bild zeigt den ehemaligen Dancing on Ice-Moderator in Boxershorts im Bett liegend – da kann sich seine Annemarie wohl kaum beklagen! Dabei rückt sogar die grandiose Aussicht auf die Stadt Hamburg, aus einem der oberen Stockwerke des Hotel-Wolkenkratzers, komplett in den Hintergrund.

Mit dem Hashtag #und jetzt ihr, animierte der Ex-Let's Dance-Kandidat seine Community, ebenfalls Bilder nach dem Aufstehen zu posten. Seine Follower schienen sich hingegen noch uneinig zu sein: "Nette Aussicht", schrieb ein Nutzer mit lachendem Emoji. Während sich einige Fans vom Beitrag amüsiert zeigten, seien andere hingegen traurig gewesen, dass sie nicht die Liebste an Waynes Seite seien, um diesen Blick jeden Tag genießen zu können.

Instagram / annie_carpendale Wayne Carpendale mit seiner Frau Annemarie, November 2019

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale, November 2019

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im Oktober 2019

