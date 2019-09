Wayne (42) und Annemarie Carpendale (41) sind immer noch mega ineinander verschossen! Die Moderatorin und der Schauspieler gehören bereits seit zwölf Jahren zu den deutschen Promi-Traumpaaren. Vor sechs Jahren gaben sich die beiden das Jawort und bekamen 2018 Sohn Mads. In den sozialen Medien lässt das Pärchen die Follower immer mal wieder an ihrem Familienglück teilhaben. So auch jetzt: Beim Oktoberfest genossen Wayne und Annie ihre Zweisamkeit!

Vergangenen Sonntag posteten die VIPs auf ihren Instagram-Kanälen ein knuffiges Knutsch-Foto aus einem Taxi in München, das scheinbar nach einem Besuch des Oktoberfests entstanden war. "After-Wiesn schon vor der Wiesn", schrieb der Sohn von Howard Carpendale (73) dazu. Ihre Follower sind von der goldigen Momentaufnahme begeistert und klicken über 10.000 Mal den Like-Button. "Oh mein Gott, ihr zwei seid so süß", freut sich ein User, während andere unzählige Herz-Emojis in der Kommentarleiste hinterlassen.

Wie verliebt Wayne in seine Ehefrau ist, machte er bereits bei vielen vergangenen Gelegenheiten deutlich: So teilte er im Juli ein Foto vom Greenfield Festival in München, auf dem er seine Liebste innig umarmt. "Auffressen ist blöd... aber sie ist so lecker!", kommentierte er.

Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale 2015 in Berlin

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de