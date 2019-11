Carmen Geiss (54) im Tal der Tränen! Aktuell befinden sich die Geissens noch auf Südafrikatour mit ihren Töchtern Davina Shakira (16) und Shania Tyra (15). Doch ein eigentlich entspannender Ausflug wird für die Zweifachmama zum absoluten Desaster. Die vierköpfige Familie besichtigt ein Weingut mit traumhaften Ländereien in Kapstadt. Doch statt genüsslich von den Reben zu kosten, müssen die Geissens den Acker absuchen – denn Carmen verliert ein sündhaft teures Brillant-Accessoire!

Bei der Verkostung im Weinkeller bemerkt Carmen, dass ihr rechter Ohrring abhandengekommen ist. Sofort steigt die Panik in der Millionärsgattin auf und sie informiert ihren noch sorglosen Mann. Der ärgert sich anschließend darüber, dass seine bessere Hälfte unbedingt so ein sündhaft teures Schmuckstück für so einen Trip anlegen musste. Bei Carmen fließen daraufhin während der Suchaktion die Tränen: "Die Geissens geben nie auf. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin immer derjenige, der normalerweise nie aufgibt", berichtete sie, während Robert (55) und die Kids im Hintergrund den Feldweg absuchen.

Mithilfe der Kameraleute können sie zumindest den Radius des Verlustes eingrenzen. Aber führt die Suche auch zum gewünschten Erfolg? Schließlich handelt es sich bei dem Schmuckstück um ein Geschenk von Carmens Gatten. Und tatsächlich: Erst entdeckt Robert den Verschluss und dann Davina den Brillanten. Die Mutter kann ihr Glück kaum fassen und stammelt unter Tränen: "Ich bin sprachlos. Das glaubt mir kein Mensch. Ich bin so glücklich. Das darf nicht wahr sein. Ich kann gar nichts mehr sagen." Da hatten die Geissens nochmal Glück um Unglück.

Die Geissens – Eine schrecklich schöne Familie!, RTL II Die Geissens bei der Weinwanderung in Kapstadt

azee / ActionPress Carmen und Robert Geiss, TV-Millionäre

Getty Images Carmen Geiss bei der McDonald's Benefiz Gala 2017

