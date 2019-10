Robert (55) und Carmen Geiss (54) feiern ihre Silberhochzeit! Seit 2011 zeigen die Eltern zweier Töchter in der TV-Serie Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie ihren luxuriösen Jetset-Alltag und geben darin auch so manche Höhen und Tiefen aus ihrem Lebens preis. Nun stand ein freudiges Ereignis an: Vor genau 25 Jahren gab Carmen ihrem Robert das Jawort – und zwar supersexy in Strapsen!

Auf Facebook gibt Carmen ganz private Einblicke in ihre Hochzeit aus dem Jahr 1994, die damals in einem Luxushotel in Las Vegas über die Bühne ging. Auf einigen Fotos präsentiert sie auch ihren Brautlook – und dieser war, wie von der 54-Jährigen zu erwarten: Extravagant. Statt eines Hochzeitskleides trug Carmen eine Corsage, Slip und Strapse. Dazu hatte sie einen transparenten Umhang mit langer Schleppe kombiniert. Ursprünglich hatte sie jedoch in einem pompösen Kleid heiraten wollen, wie es Prinzessin Diana (✝36) bei ihrer Trauung getragen hatte. "Mein Prinzessinnen-Kleid war mit fast fünf Kilo zu schwer. Also habe ich, um unser Gepäck leichter zu machen, auf viel Stoff verzichtet und mir kurzerhand in Köln in einem Atelier dieses Kleid aus französischem Seidenchiffon machen lassen – nach meinem Entwurf", verriet Carmen in einem aktuellen Bild-Interview.

Doch auch Robert war nicht ganz unbeteiligt an dem heißen Brautlook gewesen, wie die Reality-TV-Darstellerin weiter ausplauderte: "Als er bei einem Essen um meine Hand anhielt, habe ich ihn gefragt, wie er mich am liebsten heiraten würde." Seine Antwort habe sie dann in die Tat umgesetzt.

Facebook / TheRealCarmenGeiss Carmen Geiss, 1994

Facebook / TheRealCarmenGeiss Carmen und Robert Geiss

Facebook / TheRealCarmenGeiss Carmen und Robert Geiss bei ihrer Hochzeit

