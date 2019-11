Doria Ragland beweist einen ähnlich stilsicheren Geschmack wie ihre Tochter! Herzogin Meghan (38) ist dafür bekannt, sich gut zu kleiden: Die Herzogin von Sussex setzt meistens auf schlichte, aber elegante Looks – und kreierte sogar eine eigene Modelinie! Ob sie ihr gutes Händchen für modische Outfits von ihrer Mutter hat? Diese wurde nun shoppend in Beverly Hills gesichtet und präsentierte dabei ihren minimalistischen, modernen Stil!

Paparazzi erwischten die Schwiegermutter von Prinz Harry (35) jetzt in einem lässigen Outfit in der kalifornischen Stadt. Doria trug während ihres Einkaufstrips ein simples graues Shirt und kombinierte es mit einer hellen Hose. Den legeren Look rundete die 63-Jährige mit einer eleganten Sonnenbrille und weißen Turnschuhen ab.

Ob Doria bei der Gelegenheit bereits einige Besorgungen für den zukünftigen Verwandtschaftsbesuch gemacht hat? Meghan, Harry und Baby Archie Harrison sollen zwar bis Mitte November noch einen vollen Terminkalender haben – sie dann aber über Thanksgiving in den USA besuchen wollen!

SIPA PRESS / ActionPress Herzogin Meghan in London, 2019

No Credit / ActionPress Doria Ragland in Beverly Hills, 2019

No Credit / ActionPress Doria Ragland in Beverly Hills, 2019

