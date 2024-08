Rührende Rede: Herzogin Meghan ehrt ihre Tochter und Mutter

Am letzten Tag ihrer Kolumbien-Tour hält Herzogin Meghan (43) eine emotionale Rede, in der sich die Beauty laut Hello! unter anderem dem Thema Meinungsfreiheit und Frauenrechte widmet. Außerdem kommt sie auf Prinzessin Lilibet (3) und deren Oma Doria Ragland zu sprechen. "Lilibet hat ihre eigene Stimme gefunden und darauf sind wir sehr stolz. Denn so schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass junge Mädchen und junge Frauen wissen, dass sie genau das tun werden, wenn jemand anderes sie ermutigt, ihre Stimme zu nutzen und gehört zu werden", schwärmt sie. Auch ihre Mutter ehrt Prinz Harrys (39) Ehefrau mit den liebevollen Worten: "Ich finde Inspiration in so vielen starken Frauen um mich herum. Meine Mutter ist eine von ihnen."

Meghan sei es wichtig, dass sie ihre Tochter ermutige, "nicht nur stillzuschweigen", keine Angst davor zu haben, ihre Meinung hervorzubringen und gehört zu werden. Sie selbst habe dieses Privileg während ihrer Kindheit genießen dürfen – auch dank ihrer Mutter. "Ich hatte das große Glück, schon in jungen Jahren das Gefühl zu haben, dass meine Stimme gehört wurde. Ich denke, das ist ein Luxus, den viele junge Mädchen und Frauen nicht haben", erinnert sich die 43-Jährige.

Dass Meghan offen über ihre Familie spricht, kommt häufiger vor. Anfang des Monats schwärmte die Zweifachmama beispielsweise während eines Gastauftritts bei "CBS Sunday Morning" über ihren Nachwuchs: "Unsere Kinder sind jung – sie sind drei und fünf. Sie sind einfach unglaublich." Ferner betonte die Suits-Darstellerin außerdem: "Alles, was man als Eltern tun möchte, ist, sie zu beschützen."

Getty Images Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland im Mai 2018

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

