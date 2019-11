Jetzt steht fest, wann Frank Thelen (44) zum letzten Mal als Löwe auf den Fernsehschirmen zu sehen sein wird! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Investor mit der Brille nach fünf Jahren seinen Sessel bei Die Höhle der Löwen räumen wird. Der Grund für seinen Abgang: Ihm sei seine eigentliche Arbeit zusammen mit dem TV-Job einfach zu viel geworden. Doch Frank wird nicht etwa im Staffelfinale am kommenden Dienstag zum letzten Mal zu sehen sein – erst im Frühjahr soll es offiziell für den 44-Jährigen zu Ende sein!

Das bestätigte nun der Sender Vox: Zum ersten Mal in der Geschichte der Innovationensendung wird es 2020 nämlich eine Frühjahrsstaffel geben – und in der wird Frank seine Dernière feiern. Wie viele Folgen das Frühlingsspecial haben soll, steht noch nicht fest. Im darauf folgenden Herbst gehe es dann wie gewohnt mit der Sendung weiter, nur eben ohne Thelen. Wer in seine Fußstapfen treten wird, ist allerdings noch nicht klar.

Frank freue sich, nach seiner folgenschweren Entscheidung nicht direkt Lebewohl sagen zu müssen, wie er in einer Pressemitteilung offenbarte: "Ich bin froh und stolz, Teil dieses Projekts gewesen zu sein. Ein Projekt, das nicht nur zahlreiche Preise und Quotenrekorde eingefahren, sondern auch der Gründerszene in Deutschland eine bis dahin nicht vorhandene Plattform gegeben hat. Ich danke allen Gründern, den Löwen, Sony und Vox für die gute Zusammenarbeit und freue mich, im Frühjahr ein letztes Mal als Löwe bei Vox auf die Jagd nach neuen Deals zu gehen."

Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast

Actionpress/ Thomas Bartilla / Future Image Frank Thelen, Unternehmer

Public Address / ActionPress Frank Thelen, Unternehmer und TV-Star

