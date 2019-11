Davina Shakira Geiss (16) soll von der Handysucht befreit werden! In einer aktuellen Folge von Die Geissens ist die berühmte Millionärsfamilie auf einer aufregenden Südafrikareise. Mama Carmen (54) möchte den Urlaub allerdings auch mit etwas Nützlichem verbinden und bestellt zwei afrikanische Heilpraktiker, die ihnen bei ihren Problemen helfen sollen. Ein Thema, was die Zweifachmutter sehr belastet, ist Davinas übermäßige Nutzung ihres Smartphones – doch von der Heiler-Idee ist der Teenie überhaupt nicht begeistert!

Carmen bestellt zwei Ärzte in ihre Ferienresidenz nach Kapstadt: "Weil wir ja einige Probleme haben: Ich mit meinem Nacken, Davina hat ja Probleme mit der Handysucht und auch normale Mädchenprobleme. Wir wollten jetzt mal schauen, ob wir da was herausfinden", erklärt Carmen. Davina ist von dieser Aussage ziemlich genervt: "Mama, bitte hörst du auf mit dem Handyproblem? Es heißt immer, ich bin zu viel am Handy und das kotzt mich richtig an", ärgert sie sich. Medizin kann einer der Heiler nur für Davinas Mädchenprobleme anbieten: "Als erstes werde ich dich segnen und dir Medizin verschreiben. Aber zuerst vertreibe ich die bösen Geister. Du sagst, du hast auch Menstruationsbeschwerden? Deswegen segne ich auch deinen Leib", so der Heilpraktiker. Gegen die Handysucht könne er maximal seinen Segen anbieten.

Das Ergebnis: Die Ärzte haben zwar eine Menge Tipps parat, doch irgendwie dringen diese nicht zu der 16-Jährigen durch: "Also die Zauberclowns da, die wollten, dass ich rauche und das wird niemals passieren. Ich meine, das war einfach zum Kotzen", stellt sie klar. Und auch ihre kleine Schwester Shania (15) war nach dem Besuch der Alternativmediziner mehr verwirrt als aufgeklärt: "Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich die ganze Nummer nicht verstanden", erzählt sie.

Die Geissens – Eine schrecklich schöne Familie!, RTL II Die Geissens mit zwei Heilpraktikern in Kapstadt

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss mit Handy in der Hand

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL2 Davina Geiss, TV-Star

