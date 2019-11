Große Sorge um June Shannon (40)! Der TV-Star, bekannt unter dem Spitznamen Mama June, macht gerade eine schwierige Zeit durch und hat in den vergangenen Monaten immer wieder zu harten Drogen gegriffen. Erst im März wurde die mehrfache Mutter mit Crack-Kokain erwischt und muss sich jetzt sogar vor Gericht verantworten. Laut aktuellen Berichten hat ihre Familie große Angst, dass es für die 40-Jährige bald kein Zurück mehr geben könnte.

Wie TMZ berichtet, habe Mama June kaum noch Kontakt zu ihren Kindern. Manchmal melde sich das TV-Gesicht eine ganze Woche lang nicht bei Honey Boo Boo (14) und deren Geschwistern. Die Familie müsse regelmäßig in der Stadt nach dem Truck von June suchen, um herauszufinden, in welchem Hotel sie sich mit ihrem Freund Geno Doak aktuell aufhält. Alle Familienmitglieder machen sich große Sorgen um Junes Gesundheit, da diese regelmäßig harte Drogen wie Crack konsumieren soll. Doch die Hilfe ihrer Familie scheint die US-Amerikanerin nicht annehmen zu wollen.

Mama June und ihre Tochter Honey Boo Boo wurden 2009 durch die amerikanische Reality-Show “Toddlers & Tiaras” bekannt. Danach folgten weitere Fernsehsendungen wie “Hier kommt Honey Boo Boo” und “Mama June: From Not to Hot”.

Getty Images Honey Boo Boo und Mama June bei dem Bossip Best Dressed List Event

WENN.com Mama June und Geno Doak

Getty Images June Shannon bei den Glaad Media Awards

