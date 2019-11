Sarah (28) und Dominic Harrison (28) feiern ihren zweiten Hochzeitstag! Am 11. November 2017 gab die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ihrem Liebsten das Jawort auf dem Standesamt. Zu diesem Zeitpunkt war die Beauty hochschwanger. Zwei Jahre später sind Mia Roses (1) Eltern um viele Erfahrungen reicher und noch immer total glücklich miteinander. Das beweisen die beiden Verliebten nun einmal mehr mit niedlichen Postings im Netz.

"Die Zeit verfliegt! 11. November 2017 – zwei Jahre ist es nun schon her, dass wir uns das Jawort gegeben haben", stellt die Blondine fest und auch Dominic schreibt auf seinem Instagram-Account: "Seit zwei Jahren bist du nun meine Mrs. Harrison. Jeder weitere Tag mit dir ist ein Geschenk." Tatsächlich blicken die beiden auf zwei schöne, erfüllte Ehejahre zurück. Kurz nach der standesamtlichen Hochzeit hat Mia das Licht der Welt erblickt. Im vergangenen Herbst wanderte das Trio dann nach Los Angeles aus, kam nach etwa vier Monaten jedoch wieder zurück nach Deutschland. Im Juli zogen sie dann in ihre absolute Traumwohnung. Nur einen Monat später sagten Sarah und Domi bei einer romantischen Zeremonie erneut Ja und feierten insgesamt drei Tage mit Angehörigen und Freunden ihre Liebe.

Auch die Zukunft der Harrisons verspricht spannend zu werden: Die beiden 28-Jährigen arbeiten aktuell eifrig an einem Geschwisterchen für ihre Tochter. Wegen der Babypläne sagten sie sogar ihre für Anfang 2020 geplanten Flitterwochen ab. Auch eine Rückkehr in die Staaten ist noch immer ein Thema, steht aber wegen Baby Nummer zwei erst mal hinten an.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison bei ihrer Hochzeit, 2017

lenn Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison im November 2019

