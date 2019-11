Bekommt Bauer sucht Frau-Kandidatin Carina doch noch ihr Happy End? In der gestrigen Folge des kultigen Kuppelformats schickte sie ihr Angebeteter Bauer Michael nach Hause. Doch kaum hatte die Blondine die Heimreise angetreten, bereute der Landwirt diese Entscheidung. Eine Vorschau deutet nun an, dass Michael sie bitten möchte, auf seinen Hof zurückzukehren. Aber hat die Single-Lady überhaupt noch Interesse? Die Promiflash-Leser haben dazu eine klare Meinung.

In einer Promiflash-Umfrage gaben 61,7 Prozent der 5.036 Teilnehmer (Stand: 12.11.2019, 17.05 Uhr) an, dass sie glauben, dass Carina dem Bartträger noch eine zweite Chance geben wird. Aber 30,4 Prozent sind der Meinung, dass die Blondine das gar nicht nötig habe. Und die restlichen 7,9 Prozent halten das Ganze sowieso für irrelevant. Sie denken nämlich, dass Michaels Herz ohnehin nur für Carinas Nebenbuhlerin Conny schlägt.

Natürlich liegt die Entscheidung letztendlich bei Carina, aber auf Facebook erntet Michael für seine Wankelmütigkeit ordentlich Kritik. Wenn es nach den Usern ginge, sollten beide Frauen ihm einen Korb geben. "Der weiß nicht, was er will. Ich als Frau hätte den Hof verlassen nach der Aussage und ich denke mal, dass Carina ihn nicht mehr will", schimpfte beispielsweise eine Nutzerin.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Benno Kraehahn "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause

TVNOW Michael aus Bayern, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

