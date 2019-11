Conny ist fast vom Glauben abgefallen! In der vergangen Folge musste Bauer sucht Frau-Kandidat Michael eine schwierige Entscheidung treffen und sich von einer seiner Hofdamen verabschieden: Österreicherin Carina schickte er nach Hause, Conny wollte er weiter kennenlernen. Die Allgäuerin konnte die anstehende Zweisamkeit mit ihrem vermeintlichen Traummann kaum abwarten – doch hatte sie sich zu früh gefreut? Unter vier Augen gestand Michael ihr, dass er noch immer an Exit-Bewerberin Carina hänge!

Nach getaner Arbeit auf dem Feld suchte Michael das Gespräch mit Conny: "Du hast es vielleicht schon gemerkt: Ich habe noch ein wenig an Carina gedacht. Ich will bloß ehrlich sein. Es tut schon weh, muss ich sagen", druckste der 30-Jährige herum. Er müsse noch einmal in sich gehen, sich ein wenig Zeit für sich nehmen, um seinen Entschluss zu überdenken. Ein Schock für seine drei Jahre jüngere Liebesanwärterin: "Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Voll ins Leere. Ohne Witz." Lange wolle die Fahrzeuglackiererin dieses Spielchen nicht mitmachen: "Da muss ich einfach auch ein bisschen auf mich selbst aufpassen", erklärte Conny sichtlich gerührt – sie setzte Michael eine Frist: "Morgen möchte ich eine Entscheidung!"

Ob die zu Connys Gunsten ausfallen wird? In der Vorschau für die nächste Ausgabe "Bauer sucht Frau" ist zu sehen, dass Michael und Carina via Videochat miteinander sprechen: Bei der Blondine bleiben die Augen nicht trocken und auch der Papa einer Tochter scheint mit den Tränen zu kämpfen. Kehrt Carina trotz Korb auf Michaels Hof zurück?

