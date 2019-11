Bianca scheint es dem Punk-Bauern Thomas schwer angetan zu haben! Zwischen der Thüringerin und dem Ostfriesen knisterte es in der diesjährigen Staffel Bauer sucht Frau ordentlich: Die beiden genossen ihre gemeinsame Hofwoche und beendeten die schöne Zeit nicht nur mit einem ersten Kuss – die zwei Turteltauben ließen sich auch gleich ein Partner-Tattoo stechen! Vor allem Thomas scheint nun sehr ernste Ambitionen zu haben: Er würde für Bianca seinen Hof aufgeben!

In einem Gespräch mit Bild verriet der Viehhändler, dass er sich einen Umzug in die Heimat der Blondine durchaus vorstellen könne: "Es entscheidet sich jetzt gerade meine Zukunft. Ich muss nicht hierbleiben. Ich fühle mich hier wohl, aber ich könnte auch in Thüringen einen Hof finden oder meine Tiere komplett verkaufen. Ich bin da völlig vogelfrei." Damit wäre er der erste Bauer des TV-Formats, der für seine Partnerin einen Ortswechsel in Kauf würde und nicht umgekehrt.

Auch die Tochter seiner Liebsten lernte Thomas bereits kennen. Bianca kehrte gemeinsam mit ihr nur kurz nach den Dreharbeiten schon wieder zu seinem Hof zurück! "Bianca hat mich nach der Hofwoche gleich noch mal mit ihrer Tochter Marlene besucht, die habe ich gleich 'Red Angel' genannt. Mit ihr habe ich mich auch gleich gut verstanden", erklärte der Tattoo-Fan in demselben Interview.

