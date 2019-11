Wird Gwen Stefani (50) ihren Blake Shelton (43) demnächst etwa endlich ehelichen? Verlobungsgerüchte um die Popsängerin und den Country-Star gibt es zwar schon seit ihrem Paar-Outing vor stolzen vier Jahren – bisher wurden gemunkelte Hochzeitspläne allerdings immer dementiert. Bei den 45. People's Choice Awards am 10. November entflammten dennoch mal wieder neue Spekulationen, denn: Gwen trug ein ziemlich verdächtiges Schmuckstück!

Die Preisverleihung besuchte Gwen in einem weißen Traumkleid mit XXL-Schleppe – ein kleines Detail ihres futuristischen Brautlooks erregte aber besonders viel Aufsehen: Den linken Ringfinger der Musikerin, an dem in den USA für gewöhnlich die Verlobungsringe getragen werden, zierte doch glatt ein XXL-Klunker – bei dem es sich tatsächlich um einen Diamanten handelte! Bedeutet der wahnsinnig auffällige Schmuck etwa, dass sie nun doch einen Antrag erhalten hat? Dass sie ihren Partner irgendwann heiraten möchte, ist immerhin bekannt.

Im Interview mit E! News sprach Gwen Klartext: "Es mag sich zwar um einen echten Ring handeln, sogar einen echten Diamanten, aber es ist kein Ehering. Nein, nein", erklärte die Blondine. Sie habe das Accessoire lediglich auf der berüchtigten Verlobungsseite getragen, weil er rechts nicht über ihren schwarzen Samthandschuh gepasst habe. "Wenn ich etwas zu sagen habe, werde ich es sagen", stellte die dreifache Mutter und Ex von Gavin Rossdale (54) klar.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den People's Choice Awards 2017

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den People's Choice Awards 2019

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de