Wird es nun endlich ernst zwischen Gwen Stefani (50) und Blake Shelton (43)? Bereits seit vier Jahren sind die Popstars ein Paar und noch immer total glücklich miteinander – das beweisen sie auch bei ihrer gemeinsamen Juroren-Tätigkeit für The Voice. Doch fühlen sich die No Doubt-Frontfrau und der Country-Star mittlerweile bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Ein Insider plaudert nun offen über ihre Hochzeitspläne.

"Gwen will bald heiraten und ihren Kindern zeigen, dass Blake für immer zu ihr gehört", verrät eine Quelle dem Magazin HollywoodLife. Wegen ihres vollen Terminkalenders werde es in diesem Jahr aber keine Hochzeit geben. "Es bleibt noch etwas Zeit, um alles zu realisieren. Aber eines ist sicher, es wird passieren. Es ist in Arbeit", berichtet der Informant. Das Paar plane eine traditionelle kirchliche Zeremonie, bei der Gwens Kinder Kingston (13), Apollo (5) und Zuma (11) eine große Rolle spielen sollen. "Ihre Söhne lieben Blake genauso sehr, wie sie es tut", fügt die Quelle hinzu.

Außerdem betont der Insider: "Blake und Gwen sitzen im selben Boot. Sie sind total ineinander verliebt und das Leben, das sie miteinander geschaffen haben, ist wie aus einem Film." Deshalb habe die 50-Jährige es gar nicht so eilig mit der Ehe: "Sie ist auch glücklich, so wie es jetzt ist."

Actionpress/ SIPA PRESS Gwen Stefani und Blake Shelton in Las Vegas, 2018

Actionpress/ SIPA PRESS Blake Shelton und Gwen Stefani mit Kingston und Apollo Rossdale

Actionpress/ Sipa Press Gwen Stefani und Blake Shelton bei der Vanity Fair Oscar Party, Februar 2016

