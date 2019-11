Sieht sich Nadine Klein (34) etwa in der Außenseiter-Position? Seit wenigen Wochen ist bekannt, welche Stars in der neuen Staffel von Dancing on Ice in ihren Schlittschuhen Pirouetten drehen werden. Auch die Ex-Bachelorette wird sich zusammen mit Profi-Tänzer Niko Ulanovsky auf die Eisfläche wagen. Kurz vor Beginn des Formats am Freitag gibt die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin jetzt aber gegenüber Promiflash zu: Sie macht sich Sorgen wegen des Zuschauer-Votings.

"Schwierig wird es für mich auch, einzuschätzen, für wen die Zuschauer voten werden. Da sind sehr viele 'Publikumslieblinge' dabei, die alle schon mal irgendwo irgendwas gewonnen haben und ich bin im Vergleich dazu eher unbekannt", befürchtet sie im Gespräch mit Promiflash, eventuell nicht genügend Fans zu haben. Trotzdem wolle sie versuchen, den Zuschauern möglichst viel von sich zu zeigen und ihren Platz in der Sendung durch gute Leistungen zu verteidigen. Und auch wenn es mit dem Sieg nicht klappen sollte – Nadine sieht es gelassen: "Finde ich aber auch nicht schlimm, ich bin eben noch nicht so lange in der Medienbranche."

Die größte Konkurrenz sieht die 34-Jährige in der männlichen Besetzung der aktuellen Staffel: "Vor allem die Männer sind da sehr ehrgeizig und stark dieses Jahr." Viele der anderen Teilnehmer hätten sich zudem auch schon vor Trainingsbeginn ziemlich sicher auf der Eisfläche gefühlt.

Instagram / Niko.ulanovsky Nadine Klein und Niko Ulanovsky beim Training für "Dancing on Ice"

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein beim Training für "Dancing on Ice"

Anzeige

Instagram / nadine.kln Ex-Bachelorette Nadine Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de