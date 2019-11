Wie viel Aufmerksamkeit schenkte Heidi Klum (46) ihrer neuen Casting-Show Queen of Drags? Das Oberhaupt von Germany's next Topmodel hat immer sehr viel zu tun, immerhin ist sie noch vierfache Mutter, dazu kommen zusätzliche Auftritte bei amerikanischen Produktionen und Ehemann Tom Kaulitz (30). Wie viel Zeit hatte die Blondine dann effektiv für ihre Nachwuchs-Künstler? Bei der Premiere der neuen ProSieben-Sendung hat Promiflash bei den Kandidatinnen nachgefragt.

Show-Teilnehmerin Aria Addams plauderte am roten Teppich aus dem Nähkästchen und erklärte gegenüber Promiflash, dass Heidi viel Zeit am Set verbracht habe. "Ja tatsächlich, wir haben auch mal privat mit ihr zu tun gehabt. Wir haben sie wirklich von Zeit zu Zeit immer besser kennengelernt und es ist ein ganz toller Mensch", verriet Aria weiter. Sie wirkte sichtlich begeistert von ihrer Jurorin, die offensichtlich auch für eine Menge Spaß am Set sorgte.

Lange müssen die Fans auf das neue TV-Spektakel nicht mehr warten. Die erste "Queen of Drags"-Folge läuft bereits am Donnerstag um 20:15 Uhr. Jetzt seid ihr gefragt: Hättet ihr gedacht, dass Heidi so präsent am Set der Show ist? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab.

Bieber, Tamara/ActionPress Aria Addams 2019 bei der Premiere von "Queen of Drags"

Anzeige

© ProSieben / Martin Ehleben Bill Kaulitz, Heidi Klum und Conchita Wurst bei "Queen of Drags"

Anzeige

Bieber, Tamara/ActionPress Aria Addams, "Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de