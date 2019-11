Kann sich Alice Merton (26) vorstellen, im nächsten Jahr wieder als Coach bei The Voice of Germany dabei zu sein? In der jüngst vergangenen Staffel setzte sich die Sängerin erstmals in den Sessel des Mentors und musste sich mit ihren Talenten gegen die Konkurrenz durchsetzen – und bewies dabei auf Anhieb den richtigen Riecher. Mit ihrem Schützling Claudia Emmanuela Santoso konnte sie gleich ihren ersten Sieg verbuchen: Kann sich die 26-Jährige daraufhin vorstellen, 2020 erneut als Coach in Erscheinung zu treten?

Im Interview mit Promiflash spricht die Frankfurterin über ihre Zukunftsvorstellungen, die Castingshow betreffend. Die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, ein weiteres Mal nach "The Voice" zu suchen, sei für sie schwierig zu beantworten. "Ich würde es liebend gern machen, wenn sie mich noch mal fragen. Wirklich supergerne!", erklärt sie und führt fort: "Aber ich muss natürlich auch schauen, weil ich selbst Künstlerin bin und meine Karriere ist gerade erst am Anfang."

"Ich finde es in dieser Show so schön, dass ich diese Chance hatte, mit Künstlern, mit Sängern zu arbeiten. Songs für sie zu schreiben. Das ist wirklich eine schöne Chance, das zu haben", stellt die "No Roots"-Interpretin fest. Sie selbst freue sich jedes Mal, wenn sie einen neuen Song veröffentlichen und mit anderen Künstlern zusammenarbeiten darf. Durch das Mitwirken bei der Talentschmiede sei noch mal etwas mehr Abwechslung in ihren Alltag gekommen. "Nur auf Tour zu sein, nur auf der Bühne zu singen, ist manchmal echt anstrengend, weil du bist jeden Tag in einer neuen Stadt", erklärt sie abschließend.

Getty Images Claudia Emmanuela Santoso und Alice Merton im "The Voice of Germany"-Finale 2019

Anzeige

Getty Images Alice Merton und Claudia Emmanuela Santoso bei "The Voice of Germany" 2019

Anzeige

Getty Images Alice Merton auf dem Coachella Festival in Indio 2019

Anzeige

Würdet ihr euch freuen, wenn Alice 2020 wieder bei "The Voice of Germany" als Coach dabei sein würde? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich kann mit ihr als Mentor nicht viel anfangen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de