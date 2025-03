Alice Merton verklagt Kanye West wegen Song-Diebstahls

Die deutsche Sängerin Alice Merton (31) hat am 25. März Klage gegen den US-amerikanischen Rapper Kanye West (47) eingereicht. Grund hierfür ist die angeblich unerlaubte Verwendung ihres 2022 erschienenen Songs "Blindside" in einem Track des Rappers mit dem Titel "Gun to My Head". Die Vorwürfe beziehen sich auf die Nutzung eines Samples, das Alice und ihre Geschäftspartner abgelehnt hatten, wie People berichtet. Laut der Klage, die in den USA eingereicht wurde, habe Kanye den Song 2023 bereits bei einem Event in Miami präsentiert, obwohl keine Freigabe vorlag. Die Frankfurterin begründete ihre Entscheidung, das Sample zu verweigern, auch mit Kanyes öffentlichen antisemitischen und rassistischen Kommentaren. "Die Werte des Künstlers stehen im Gegensatz zu unseren Werten", erklärte Alice.

Laut dem Magazin eskalierte die Situation im vergangenen Sommer, als Alice nach Veröffentlichung des Rap-Albums, auf dem der umstrittene Song fehlte, Morddrohungen von Kanyes Fans erhielt. So hieß es in der Klageschrift, dass Anhänger des Musikers die Sängerin massiv bedrängten, das Sample doch noch zu genehmigen. Dies führte offenbar dazu, dass Alice sich Sorgen machte, zukünftige Tourneen in den USA anzutreten. Auch ein formeller Brief, den ihr Verlag BMG im August 2024 an Kanye schickte, blieb unbeantwortet. Darin wurde der Rapper dazu aufgefordert, jegliche weitere Verletzungen der Urheberrechte zu unterlassen. Laut Klage fordert Alice nun Schadensersatz und ein Gerichtsverfahren vor einer Jury.

Alice, die ihre musikalische Karriere mit Hits wie "No Roots" startete, ist für ihre Prinzipien und Werte bekannt. Ihre Entscheidung, sich von Kanye öffentlich zu distanzieren, führen einzelne Berichte auch auf ihre familiäre Verbindung zur Holocaust-Geschichte zurück. Kanye dagegen sieht sich immer wieder mit Kontroversen konfrontiert: In der Vergangenheit geriet er nicht nur durch antisemitische Äußerungen, sondern auch durch die Vermarktung eines Shirts mit nationalsozialistischem Aufdruck in die Schlagzeilen. Der Streit zwischen Alice und dem Rapper zeigt erneut die Spannungen zwischen kreativer Freiheit und ethischen Überzeugungen im Musikgeschäft.

Getty Images Alice Merton auf dem Coachella Festival in Indio 2019

Getty Images Kanye West, Rapper

