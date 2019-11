Neue Liebelei bei Berlin - Tag & Nacht? Paula hat es offenbar ganz schön erwischt: Zwar will es sich die Friseurin noch nicht wirklich eingestehen, doch ihr neuer Mitbewohner Mike (Filip Nikolic, 33) hat ihr ziemlich den Kopf verdreht. Ob der muskulöse Barkeeper auch im realen Leben bei Paula-Darstellerin Laura Maack für ein Gefühlschaos sorgen würde? Im Promiflash-Interview verriet die Seriendarstellerin, was ihr Mr. Right mitbringen muss!

Ob blond-, braun- oder schwarzhaarig ist Laura völlig egal: "Mein Traumtyp ist jemand mit Ausstrahlung. Ich kann gar nicht sagen, wie der aussehen soll", erklärte die 32-Jährige. Ob sich Lauras Zukünftiger dann in ihr Herz katapultiert, hängt von mehreren Faktoren ab: "Entweder catcht der mich, weil er total lustig ist, einen besonderen Gang hat oder gut riecht. Ich kann echt nicht sagen, wie mein Traummann ist."

Bisher hat Laura den Einen noch nicht gefunden. Doch das findet Laura alles andere als schlimm: "Mir geht es besonders gut, aber besonders gut Single! Es gibt ja Leute, die nicht gut alleine sein können, ich kann das supergut", stellte das Soap-Urgestein klar – was allerdings nicht bedeute, dass sie einem Flirt generell aus dem Weg gehe.

