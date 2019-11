Nun äußert sich Conchita Wurst (31) zu den kritischen Stimmen an Heidi Klums (46) Mitwirken bei Queen of Drags! Dass die Germany's next Topmodel-Jurorin das Gesicht der neuen Castingshow für Travestie-Künstler wird, hatte nicht bei allen für Begeisterung gesorgt. Désirée Nick (63) startete sogar eine Petition gegen die Modelmama mit dem Namen "Kein Foto für Heidi Klum". Als Jurorin erlebte Conchita Heidi am Set der Sendung hautnah mit – kann sie die negativen Stimmen nachvollziehen?

Bei der Premiere der ProSieben-Show in Berlin erklärte die Eurovision Song Contest-Gewinnerin von 2014 gegenüber Promiflash: "Ich habe [die Kritik] wahrgenommen und fand es ein bisschen demaskierend für die LGBT-Community. Wir rufen immer so laut nach Integration und Gleichstellung und wollen ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft sein." Dass aber Heidi für einige nicht Teil eines derartigen Formates sein dürfte, findet sie widersprüchlich. Trotzdem ist Conchita froh darüber, dass jeder seine eigene Meinung habe. "Jetzt gucken wir uns die Show an und werden sehen, ob sich die Meinungen geändert haben oder nicht", zeigte sich die Österreicherin versöhnlich.

Auch von den Show-Kandidatinnen bekam Heidi auf der Premiere Unterstützung. Für Vava Vilde wäre "Queen of Drags" ohne die 46-Jährige überhaupt nicht realisierbar gewesen, wie sie im Promiflash-Interview betonte: "Heidi Klum ist da, weil sie 30 Jahre Erfahrung hat als Entertainer und weil sie sich eingesetzt hat für das Format und weil sie Bock drauf hat und es dadurch erst möglich geworden ist."

© ProSieben / Martin Ehleben Bill Kaulitz, Heidi Klum und Conchita Wurst bei "Queen of Drags"

Actionpress/ SIPA PRESS Conchita Wurst, Sängerin

Actionpress/ Tamara Bieber Vava Vilde bei der "Queen of Drags"-Premiere

