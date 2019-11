Am Mittwochabend ehrte der Privatsender RTL die Karriere von Michael Schumacher (50). In einer Dokumentation und einer anschließenden Top-Zehn-Sendung über den erfolgreichsten Formel-1-Rennfahrer der Welt wurde auf die Highlights seiner langen Karriere zurückgeblickt: vom ersten Weltmeistertitel heute vor 25 Jahren bis hin zur Traumhochzeit mit seiner Ehefrau Corinna (50) 1996. Bei so vielen Rückblicken stiegen auch in den Zuschauern die Emotionen hoch – und sie teilten rührende Worte im Netz!

"Mit lachendem und weinendem Auge schaue ich die Michael-Schumacher-Doku. Was eine Karriere!", schrieb eine Userin auf Twitter. Auch andere hatten nur lobende Worte für die bildliche Ehrung des Ausnahmetalents übrig. "An Michael Schumacher wird niemals wieder jemand dran kommen! Vielleicht mit den Titeln, aber nicht mit allem anderen. Gänsehaut! Danke Michael", erklärte ein anderer Fan.

Vor allem aber die etwas privateren Einblicke in das Leben mit seiner Frau Corinna schienen die Zuschauer berührt zu haben. Seit 1991 ist das Paar unzertrennlich, fünf Jahre später folgte die Traumhochzeit. Bis heute steht die Blondine ihrem Mann in allen Lebenslagen zur Seite. Dafür wird sie auch von den Fans bewundert: "Michael hat echt Glück, eine Frau wie Corinna zu haben – aber auch andersrum!"

Getty Images Michael Schumacher, ehemaliger Formel-1-Rennfahrer

Anzeige

Getty Images Corinna und Michael Schumacher im Januar 2005

Anzeige

Getty Images Michael Schumacher, Ex-Rennfahrer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de