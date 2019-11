David Beckham darf wieder die Straßen unsicher machen! Im November vergangenen Jahres wurde das 44-jährige Model von einem Passanten gesehen, wie er beim Autofahren sein Handy benutzte. Daraufhin musste er sechs Monate seinen Führerschein abgeben und eine Strafe von rund 870 Euro zahlen. Der Ex-Profikicker scheint seine Fahrerlaubnis jetzt allerdings wieder zu haben: Er wurde hinter dem Steuer eines schwarzen Geländewagens gesehen.

Nach seiner halbjährigen Fahrabstinenz scheint sich David laut Daily Mail nun wieder auf die Straßen zu trauen. Am Dienstagmorgen wurde der Vierfach-Vater mit seinem auffälligen schwarzen Land Rover Defender in London gesichtet, nachdem sein Verbot aufgehoben wurde. Für seine erste Spritztour durch die Hauptstadt von England, nachdem er seinen Lappen wieder bekam, lud er sich seine achtjährige Tochter Harper Seven (8) auf den Beifahrersitz.

David scheint sich mit Verkehrssünden auszukennen. Der Ehemann von Victoria Beckham (45) habe bereits öfter gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen und aus zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen sechs Punkte erhalten. Das Fahrverbot habe er bis vor einem Jahr durch seine Anwälte immer umgehen können.

