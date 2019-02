Erst vor Kurzem lösten Victoria (44) und David Beckham (43) einen ziemlich peinlichen Shitstorm aus, nachdem Ex-Model Vic ein Bild ihres Gatten mit ihrem Hund gepostet hatte, das vielen ihrer Followern missfiel. Der Grund dafür: Das Hündchen war auf dem Bild in eine teure Louis-Vuitton-Decke eingehüllt. Hasskommentare waren da vorprogrammiert! Doch jetzt kommt es für den Engländer noch deutlich schlimmer: Denn David wurde mit Handy am Steuer erwischt und muss dafür sogar vor Gericht erscheinen!

Anfang 2018 war der Ex-Fußballprofi in einer 40er-Zone mit 59 Meilen pro Stunde (rund 95 Stundenkilometer!) geblitzt worden. Nur knapp ein Jahr später wird er jetzt bei einer Spritztour in seinem 200.000 Pfund (etwa 227.000 Euro) teuren Bentley beim Telefonieren am Steuer erwischt. Wie The Sun berichtet, hatte David letztes Jahr großes Glück gehabt, denn die Anklage wurde fallen gelassen und er kam ungestraft davon. Umso härter trifft es ihn diesmal: Im März wird sich der 43-Jährige für sein Vergehen vor Gericht verantworten müssen. Sollte es lediglich zu einer Anhörung kommen, kann ihn Star-Anwalt Nick Freeman vertreten, ansonsten muss er selbst aussagen.

Freeman ist vor allem als Promi-Verteidiger bekannt, der sich auf Verkehrs- und Geschwindigkeitsvergehen spezialisiert hat. Vor Gericht hat er bereits Superstars wie Ex-Manchester-United-Manager Alex Ferguson oder den Comedian Jimmy Carr verteidigt. Mit einem Honorar von knapp 10.000 US-Dollar gehört er zu den Top-Anwälten der High Society.

MEGA Ex-Fußballer David Beckham im November 2018

Getty Images David Beckham, Ex-Fußballer

Getty Images Jimmy Carr bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

