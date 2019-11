Sylvie Meis (41) kommt aus dem Schwärmen über ihren Verlobten Niclas Castello gar nicht mehr raus! Erst vor wenigen Wochen machte völlig überraschend die Nachricht die Runde, dass die niederländische TV-Schönheit schon bald mit ihrem Künstler-Freund vor den Altar treten wird. Schon 2020 soll das Paar die große Feierlichkeit abhalten. Viel mehr plauderte Sylvie noch nicht über den neuen Mann in ihrem Leben aus. In einem Interview offenbarte die Moderatorin aber nun, auf was sie bei ihrem Liebsten besonders steht!

Mit Bild traf sich Sylvie zum Sehtest. Die Wahlhamburgerin bringt nämlich jetzt ihre erste eigene Sehbrillen-Kollektion auf den Markt. Dabei ließ sie ganz nebenbei fallen, dass sie genau diese Sehhilfe an ihrem Partner besonders attraktiv findet: "Ich liebe Männer mit Brille, das sieht richtig sexy aus! Mein Verlobter hat auch eine. Er will sie immer absetzen. Ich sage dann immer, lass sie bloß auf. Sie steht dir", schwärmte sie von ihrem Niclas.

Es ist das erste Mal, dass Sylvie so offen über ihren aktuellen Partner spricht. Bisher hatte sich das Model damit eher zurückgehalten – und nur Taten sprechen lassen: Im Sommer waren die Turteltauben immer wieder knutschend und kuschelnd von Paparazzi im Urlaub erwischt worden. Was sagt ihr dazu, dass Sylvie jetzt so offen über Niclas spricht?

Chris Emil Janßen / ActionPress Sylvie Meis, Sehbrillen-Designerin

ActionPress Niclas Castello und Sylvie Meis in Saint Tropez im Juli 2019

ActionPress / Christian Marquardt Sylvie Meis auf der Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung in Berlin, November 2019

