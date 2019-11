Ricarda Raatz ist frisch verliebt! Bei der diesjährigen Love Island-Staffel suchte sie den Mann fürs Leben und glaubte, den in Mischa Mayer gefunden zu haben. Doch nach den ersten Tagen trauter Zweisamkeit zogen dunkle Wolken am Liebeshimmel auf. Letztendlich verließ die Beauty das Kuppelformat als Single. Nun verkündete die Beauty, dass sie mittlerweile einen festen Freund hat. Was wohl ihr Ex-Flirt Mischa zu dem Paar-Outing sagt?

Während ihrer gemeinsamen Zeit auf der Liebesinsel durchlebten der Brandschutzmonteur und die 27-Jährige einige Höhen und Tiefen und gerieten mehrfach aneinander. Trotzdem scheint sich Mischa für Ricarda zu freuen. Während einer Fragerunde in seiner Instagram-Story erklärte er: "Das finde ich sehr ehrlich von ihr, ich habe ihr auch gratuliert und den zweien alles Gute für die Zukunft gewünscht. Ich gönne es ihr von Herzen, wir alle suchen doch die große Liebe, und wenn sie ihre in ihm gesehen hat, muss man das respektieren."

Bei Ricardas neuem Lover handelt sich um ihren Ex Patrick, der auch schon während ihrer "Love Island"-Teilnahme zum Thema wurde. Offenbar haben die Turteltauben nach ihrer Heimreise wieder zueinandergefunden. "Ich hoffe, dass ihr trotzdem an meiner Seite bleibt und das ihr mich versteht. Ich würde das jedem Einzelnen von euch wünschen, dass er glücklich ist. Es fällt ein Riesen-Felsbrocken von mir ab", erzählte die Düsseldorferin ihren Followern.

RTL II / Magdalena Possert Mischa und Ricarda, "Love Island"-Couple 2019

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz' Freund Patrick beim Frühstücken

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Love Island" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de