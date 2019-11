Ricarda Raatz schwebt doch wieder auf Wolke sieben. Die ehemalige Love Island-Kandidatin fand auf der Liebes-Insel in Mischa Mayer nicht den langersehnten Prinzen ihrer Träume. Nach ihrem Partner-Gate verließ das Model letztendlich freiwillig die Villa. Grund: Sie soll in ihrer Heimat einen Freund gehabt haben. Nun lässt Ricarda ein für alle Mal die Katze aus dem Beziehungsstatus-Sack heraus – sie ist tatsächlich glücklich an ihren Pre-Show-Lover vergeben!

Auf ihrer Instagram-Seite postete die Brünette ein Video und klärte ihre Fans auf. Ricardas neuer Freund ist ihr Ex Patrick und sie ist jetzt offiziell mit ihm zusammen! In dem Clip gesteht die Düsseldorferin jetzt ihre Liebe zu ihrem Patrick. "Ich hoffe, dass ihr trotzdem an meiner Seite bleibt und das ihr mich versteht. Ich würde das jedem Einzelnen von euch wünschen, dass er glücklich ist. Es fällt ein Riesen-Felsbrocken von mir ab", sagte sie erleichtert.

Als in der Liebes-Villa enthüllt wurde, dass sie zu Hause einen Freund habe, fiel sie mit ihrem Insel-Partner Mischa in eine tiefe Beziehungskrise. Er trennte sich daraufhin von ihr und Ricarda reiste freiwillig ab. Patrick habe sie nach ihrer "Love Island"-Teilnahme unterstützt und sie aufgefangen. Seitdem verbrachte das Liebespaar regelmäßig Zeit miteinander und es haben sich bei den beiden extreme Gefühle aufgebaut: "Jetzt ist es raus. Ich muss jetzt auch erst einmal runterkommen und abschalten. Danke für alles ihr Lieben."

RTL II / Magdalena Possert Ricarda Raatz und Mischa Mayer bei einem "Love Island"-Spiel

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Love Island"-Teilnehmerin

Instagram / ricardaraatz "Love Island"-Ricarda Raatz

