Stefan Effenberg (51) schwebt auf Wolke sieben! Erst im vergangenen Monat hatte der ehemalige Fußball-Profi ganz offen darüber gesprochen, wie sehr er die Zeit mit seiner Familie genießt. Er ist mittlerweile zweifacher Opa und liebt es, mit seinen Enkeln Zeit zu verbringen. Während die beiden Kids der ganze Stolz seiner Adoptivtochter Nastassja sind, hat seine Tochter Ann-Kathrin nun ebenfalls wunderbare Entwicklungen im Gepäck. Die 22-Jährige hat ihrem Freund Gunnar Joslin in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben.

Auf Instagram veröffentlichten der 51-Jährige und seine Frau Claudia (54) eine Bilderreihe von dem emotionalen Fest in Florida bei sommerlichen Temperaturen. "Perfekte Hochzeit, ich bin so stolz, ich liebe euch beide", schrieb der stolze Daddy zu den Beiträgen. In einem Traum aus Weiß mit Spitze und langer Schleppe trat die Blondine ihrem Liebsten am Altar gegenüber. Während Effe anstatt im Anzug nur in schwarzen, knielangen Shorts mit weißem Hemd und weißen Sneakern die Liebe seiner Tochter feierte, erschien Claudia in einem langen, blauen Kleid.

Die Kicker-Legende und die Designerin haben erst vor wenigen Monaten verlauten lassen, dass sie nach 15 Jahren Ehe inklusive Aufs und Abs ihren Liebesschwur erneuern wollen. "Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber das ist mir jetzt egal. Mein Mann möchte mich doch noch einmal heiraten", äußerte die 53-Jährige kürzlich bei ARD Bristant. Wann sie diesen romantischen Plan mit Stefan in die Tat umsetzen wird, ist aber noch nicht bekannt.

Instagram / stefan_effenberg_official Ann-Kathrin Effenberg und ihr Mann, 2019

Anzeige

Instagram / claudiaeffenberg Claudia und Stefan Effenberg bei der Hochzeit von Stefans Tochter

Anzeige

Instagram / stefan_effenberg_official Ex-Fußballer Stefan Effenberg mit seiner Tochter und ihrem Mann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de