Vor gut drei Monaten ist Schauspielerin Wolke Hegenbarth (39) zum ersten Mal Mama geworden. Sie und ihr Lebenspartner Oliver Vaid durften sich über einen gesunden Sohn freuen. Seitdem hält die "Mein Leben & Ich"-Darstellerin ihre Fans via Social Media mit süßen Mama-Sohn-Bildbeiträgen über ihre neue Mutterrolle auf dem Laufenden. Den Namen ihres Sprösslings hielt Wolke geheim – bis jetzt: Bei einem aktuellen Shooting lüftete sie nun das Geheimnis.

Im Gala-Interview verriet die Serien-Darstellerin, wie ihr Söhnchen gerufen wird. Der Kleine heißt Avi – ein Name mit einer ganz besonderen Bedeutung, wie Wolke weiter erzählte: "Es gibt ihn im Israelischen, und es ist auch ein hinduistischer Name. Oliver ist ein halber Inder. Ich wollte unbedingt, dass mein Sohn etwas vom indischen Einfluss im Namen hat. Avi heißt Sonnenschein oder Sonne. Das fand ich zu Wolke so schön." Und dazu ist der kleine Prinz auch ein echter Sonnenschein, so passt der Name gleich doppelt gut.

Mit einem ihrer letzten Mama-Postings setzte sich Wolke für einen ganz besonderes Thema ein. Sie bezog Stellung zu der Debatte ums Stillen in der Öffentlichkeit. Für sie sei es etwas ganz Normales, ihren Nachwuchs auch unterwegs zu versorgen.

